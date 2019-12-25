Передачи Гурьянова и Радулова помогли "Далласу" обыграть "Аризону" в матче НХЛ

Матч завершился со счетом 4:1.

Передачи российских спортсменов Дениса Гурьянова и Александра Радулова помогли "Далласу" обыграть "Аризону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 4:1 в пользу хозяев ледовой арены. Голами в воротах оппонентов на 14, 30, 56 и 58 минутах со стороны клуба победителей отличились спортсмены Роопе Хинц, Джейкоб Петерсон и Джейми Бенн (оформил дубль). У проигравших единственную шайбу в ворота забросил на 24 минуте Шейн Гостисбеер.

Российский нападающий из "Далласа" Александр Радулов совершил две голевые передачи. Форвард набрал 11 очков (один гол и 10 результативных передач) в 22 проведенных матчах текущего сезона НХЛ. Его одноклубник и соотечественник Денис Гурьянов отметился одним результативным пасом. На данный момент в активе россиянина восемь очков (4 гола и 4 результативных передачи) за 21 игру.

"Даллас" одержал седьмую победу подряд в турнире. Команда расположилась на второй позиции рейтинге Центрального дивизиона. Хоккеисты набрали 28 очков за 22 матча. "Аризона" с 12 очками после 25 игр находится на последнем месте списка. "Даллас" 9 декабря приедет в гости к "Вегасу", а "Аризона" 11 декабря на домашней арене сыграет против "Флориды".

"Вашингтон" обыграл "Анахайм" в матче НХЛ.

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