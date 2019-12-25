"Вашингтон" обыграл "Анахайм" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 3:4.

"Вашингтон" на своей площадке в серии буллитов обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 3:3 (основное время и овертайм). В составе столичной команды заброшенными шайбами отметились на 14, 24, 40 минутах спортсмены Том Уилсон, Карл Хагелин и Джон Карлсон. От "Анахайма" отличились на 21, 34 и 36 минутах Джош Мансон, Сонни Милано и Винни Леттьери.

В голевых эпизодах Уилсона и Карлсона результативными передачами отметился капитан "Вашингтона", российский форвард Александр Овечкин. Хоккеист также реализовал победный буллит в послематчевой серии. Россиянин набрал 41 очко (20 голов и 21 передача) в 26 проведенных матчах текущего сезона НХЛ. Его соотечественники Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов не сумели отличиться. Голкипер Илья Самсонов отразил 31 бросок по воротам.

Сейчас "Вашингтон" лидирует в рейтинге Столичного дивизиона. Команда набрала 38 очков в 26 проведенных матчах. "Анахайм" с 31 очком после 26 игр занимает третье место в списке Тихоокеанского дивизиона. В следующий раз столичные спортсмены 11 декабря примут на домашней ледовой арене "Питтсбург". А "Анахайм" 8 декабря сыграет на выезде против "Баффало".

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