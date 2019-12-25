Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ

Игра завершилась с результатом 7:5.

Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 7:5 в пользу гостей. В составе клуба победителей отличились заброшенными шайбами в воротах соперников на 10, 14, 16, 16, 22, 46 и 52 минутах спортсмены Эрик Джонсон, Габриэль Ландескуг, Алекс Ньюхук, Кейл Макар, российский нападающий Валерий Ничушкин, Назем Кадри, Тайсон Йост. От их оппонентов отметились на 7 и 17, 19, 43 и 59 минутах Клод Жиру (реализовал дубль), Оскар Линдблом, Кэм Аткинсон, Скотт Лоутон.

Форвард из РФ Ничушкин забросил седьмую шайбу в текущем сезоне НХЛ. Он записал на свой счет пять результативных передач в 13 проведенных матчах. Его соотечественник и защитник "Филадельфии" Иван Проворов не отметился результативными действиями. На данный момент "Колорадо" занимает второе место в списке Центрального дивизиона. Клуб набрал 22 очка за 28 игр. "Филадельфия" идет на седьмом месте в Столичном дивизионе с 20 очками за 23 матча.

В следующий раз хоккеисты из "Колорадо" в гостевом матче выступят против "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфия" на выезде встретится с "Нью-Джерси". Обе встречи запланированы на 9 декабря.

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