Овечкина назвали лучшим нападающим матча "Вашингтон" - "Коламбус"

В последнем матче чемпионата НХЛ хоккеист Александр Овечкин стал лучшим игроком. "Вашингтон Кэпиталз" выиграл "Коламбус Блю Джэкетс" со счетом 3:1. Об этом сообщили на портале "МатчТВ".
Известно, что нападающий из России смог забить последнюю шайбу, которая стала для клуба победной. За всю карьеру в НХЛ хоккеист забросил 750 шайб.
Второе место в матче занял нападающий из Беларуси - Алексей Протас. В тройку лидеров вошел и игрок "Коламбуса" Эрик Робинсон.
Ранее на Piter.tv сообщили, что Овечкин превзошел результат Эрика Нестеренко по сыгранным матчам в НХЛ.
Видео: Youtube/SPORTSNET
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