Овечкина назвали лучшим нападающим матча "Вашингтон" - "Коламбус"

Российский хоккеист забил шайбу, которая помогла одержать победу.

В последнем матче чемпионата НХЛ хоккеист Александр Овечкин стал лучшим игроком. "Вашингтон Кэпиталз" выиграл "Коламбус Блю Джэкетс" со счетом 3:1. Об этом сообщили на портале "МатчТВ".

Известно, что нападающий из России смог забить последнюю шайбу, которая стала для клуба победной. За всю карьеру в НХЛ хоккеист забросил 750 шайб.

Второе место в матче занял нападающий из Беларуси - Алексей Протас. В тройку лидеров вошел и игрок "Коламбуса" Эрик Робинсон.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Овечкин превзошел результат Эрика Нестеренко по сыгранным матчам в НХЛ.

Видео: Youtube/SPORTSNET