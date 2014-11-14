"Тампа" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в НХЛ

Матч закончился со счетом 4:1.

"Тампа" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 4:1. С составе клуба победителей заброшенными шайбами отметились на 4, 20, 54, 56 минутах спортсмены Мэтью Джозеф, Энтони Сирелли, Брэйден Пойнт и Стивен Стэмкос. Со стороны "Айлендерс" единственную шайбу забросил на 3 минуте хоккеист Мэтью Барзал.

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 бросков по воротам. Он смог одержать седьмую победу в текущем сезоне НХЛ за 12 проведенных встреч. Его соотечественник и коллега по клубу Михаил Сергачев не сумел отличиться результативными действиями на ледовой арене. Форвард Никита Кучеров пропустил игру из-за травмы. Голкипер из "Айлендерс" Семен Варламов сделал 24 сейва.

В настоящее время "Тампа" занимает третью строчку в рейтинге Атлантического дивизиона. "Нью-Йорк Айлендерс" идут на последнем месте в списке Столичного дивизиона.

Дебютный гол Чинахова в НХЛ помог "Коламбусу" обыграть "Детройт".

Фото: Pixabay.com

