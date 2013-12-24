Дебютный гол Чинахова в НХЛ помог "Коламбусу" обыграть "Детройт"

Матч закончился со счетом 5:3.

Дебютный гол Егора Чинахова в НХЛ помог "Коламбусу" обыграть "Детройт". Российский нападающий отметился заброшенной шайбой в воротах противника в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Клуб выиграл у противников с результатом 5:3. В составе команды победителей отметились голами на 34, 35, 56, 59, 60 минутах спортсмены Бун Дженнер, Адам Боквист (ассистировал Чинахов), Зак Веренски, Александр Тексье (в пустые ворота). Со стороны "Детройта" шайбы забросили на 15, 25 и 54 минутах Дилан Ларкин, Майкл Расмуссен и Лукас Реймонд (54).

Напомним, что Егор Чинахов провел девятую игру в текущем сезоне НХЛ. Он записал на свой счет одну шайбу и три голевых передачи. Его соотечественник из "Детройта" Владислав Наместников отметился результативным пасом в игре.

Сейчас "Коламбус" идет на пятой строчке в таблице Столичного дивизиона. "Детройт" расположился на четвертой строчке в Атлантическом дивизионе.

Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Коламбус" в НХЛ.

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