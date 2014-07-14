Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Коламбус" в НХЛ

Матч завершился со счетом 4:3.

Гол Александра Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Коламбус" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В гостевой игре столичный клуб США выиграли у противников с результатом 4:3. Российский нападающий отметился двумя очками за встречу. Заброшенная шайба в ворота оппонентов для форварда стала 742-й в серии НХЛ. Также на его счет засчитана результативная передача. Соотечественник Овечкина по его партнер по хоккейной команде Евгений Кузнецов отметился голевым пасом. Голкипер гостей Илья Самсонов отразил в этой встрече 26 из 29 бросков по воротам клуба.

Первый гол Ничушкина в сезоне НХЛ помог "Колорадо" разгромить "Ванкувер".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET