Первый гол Ничушкина в сезоне НХЛ помог "Колорадо" разгромить "Ванкувер"

Игра завершилась со счетом 7:1.

Первый гол российского спортсмена Валерия Ничушкина в сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги помог "Колорадо" разгромить "Ванкувер". Домашний матч завершился с результатом 7:1. В составе победителей отметились на 4, 8, 12, 32, 37, 40 и 52 минутах встречи спортсмены Валерий Ничушкин, Габриэль Ландескуг, Микко Рантанен, Логан О"Коннор,, Даррен Хелм, Девон Тейвз, Джей Ти Компер. Единственную шайбу от канадцев оформил на 42 минуте Нилс Хёгландер Нападающий команды, россиянин Василий Подколзин не сумел отличиться результативными действиями в игре.

Ничушкин забросил первую шайбу в текущем сезоне НХЛ. Также на счету хоккеиста значится одна результативная передача за две проведенные встречи. Он не выходил на ледовую арену с 14 октября. Днем 4 ноября в СМИ появилась информация о том, что допинг-проба Ничушкина, которая вбыла взята 2013 году, дала положительный результат. Специалисты обнаружили в ней тестостерон. Это грозит спортсмену четырехлетней дисквалификацией. Однако наказание не распространяется на НХЛ.

Напомним, что сейчас "Колорадо" находится на пятой позиции в рейтинге Центрального дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / PRO Hockey