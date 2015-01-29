"Тампа" обыграла "Монреаль" в регулярном чемпионате НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:4.

"Тампа Лайтнинг" обыграла "Монреаль Канадиес" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0) в пользу хозяев ледовой арены. Итог схватки определился в овертайме. Игра состоялась на стадионе "Амали-Арена".

Со стороны команды победителей дважды на льду отличился хоккеист Брейден Пойнт. Он забросил шайбы в ворота противников на 12 и 15 минутах матча. Также голы реализовали на 29, 60 и 62 минутах спортсмены Росс Колтон, Кори Перри и Ондржей Палат. Авторами шайб от "Монреаля" стали на 11, 23, 47 и 54 минутах игры Лукас Вейдемо, Рафаэль Харви-Пинар, Кэйл Клэг и Дэвид Савар.

В настоящее время "Тампа" лидирует в Атлантическом дивизионе. Клуб смог набрать 46 очков за 31 проведенную игру. "Монреаль" с 18 баллами в 32 играх находится на восьмой позиции в рейтинге дивизиона.

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Видео: Youtube/SPORTSNET