Барабанов помог "Сан-Хосе" обыграть "Аризону" в матче НХЛ

Матч закончился со счетом 8:7.

Российский нападающий Александр Барабанов помог "Сан-Хосе Шаркс" обыграть "Аризону Койотис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Домашняя игра завершилась с результатом 8:7. Спортсмен из РФ забросил шайбы в ворота оппонентов с разницей в семь секунд. Команда одержала победу по серии буллитов (2:2, 3:2, 2:3) в пользу хозяев ледовой арены.

Также голы засчитали на 3, 12, 26, 26, 35, 42 и 54 минутах спортсмены из "Сан-Хосе" Александр Барабанов, Ник Бонино, Радим Шимек, Джеффри Вил, Тимо Майер, Томаш Гертл и Логан Кутюр. От "Койотис" отметились на 6 и 48, 18 и 40, 28, 57 и 59 минутах хоккеисты Лоусон Крауз (оформил дубль), Янис Мозер (реализовал дубль), Клейтон Келлер. Шейн Гостисбеер и Эндрю Лэдд.Буллиты

Напомним, что Барабанов забросил свою четвертую шайбу в текущем сезоне НХЛ. Он прервал безголевую серию матчей, которая продлилась до 12 встреч. Россиянина признали первой звездой игры.В активе форварда теперь находится 17 очков (4+13) очков в 26 проведенных встречах.

Сборная России по хоккею обыграла швейцарцев в матче молодежного ЧМ.

Фото: Pixabay.com