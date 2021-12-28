Сборная России по хоккею обыграла швейцарцев в матче молодежного ЧМ

Игра закончилась со счетом 4:2.

Сборная России по хоккею обыграла швейцарцев в матче молодежного чемпионата мира. Матч проводился на ледовой арене в канадском городе Ред-Дир. Встреча в рамках второго этапа группового тура чемпионата мира завершилась с результатом 4:2.

В составе национальной сборной забитыми оппонентам шайбами отметились на 8, 16, 18 и 52 минутах матча спортсмены Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. Со стороны швейцарцев голы реализовали на 19 и 59 минутах Аттилио Бьяска и Фабиан Ритцманн.

Голкипером сборной РФ стал Егор Гуськов. Команда впервые одержала победу на данном турнире. Хоккеисты внесли в свой арсенал три очка по итогам двух встреч. Россияне и швейцарцы выступают в группе B. Там же играют сборные Словакии, Швеции и США. В следующий раз подопечные тренера Сергея Зубова выйдут на лед против команды из Словакии. Встреча запланирована на 30 декабря. Она начнется в 00:30 по московскому времени.

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Фото и видео: YouTube / PRO Hockey

