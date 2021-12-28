Чернышенко осудил НХЛ за отказ от участия в Олимпиаде

Вице-премьер РФ оценил решение НХЛ о недопуске своих спортсменов в КНР.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко осудил Национальную хоккейную лигу за отказ от участия в Олимпиаде в Пекине. Спортсмены, принимающие участие в американском спортивном турнире не смогут приехать на зимние Олимпийские игры в Китай. По мнению чиновника из РФ, такое отношение Вашингтона к крупному международному событию говорит о его снобизме. Своей позицией спикер поделился с журналистами "РИА Новостей".

Я считаю, что это ошибка НХЛ, то, что они всегда ставят коммерческие выгоды выше уровня самого важного спортивного соревнования. Я думаю, что это такой североамериканский снобизм, смешанный просто с жадностью, да еще и прикрытый заботой о здоровье хоккеистов. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Напомним, что НХЛ на прошлой неделе объявила о своем решении не пускать игроков лиги на Олимпиаду в Пекине. Данное постановление введено из-за большого числа перенесенных хоккейных матчей, проходящих в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Эти переносы связаны со сложной эпидемиологической обстановкой.

Гол Капризова не помог "Миннесоте" обыграть "Даллас".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости