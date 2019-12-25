Гол Капризова не помог "Миннесоте" обыграть "Даллас"

Игра закончилась со счетом 7:4.

Гол и две передачи российского нападающего Кирилла Капризова не помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на домашнем льду завершилась для "Далласа" победой с результатом 7:4. Заброшенными шайбами в ворота противников отметились на 2, 4, 17, 29, 43, 44 и 59 минутах спортсмены Джо Павелски, Эса Линделль, Тайлер Сегин, Руп Хинтц, Джейкоб Петерсон, Миро Хейсканен, Джейми Бенн (забил гол в пустые ворота).

От оппонентов из "Миннесоты" отличились на 6, 16 и 57, 38 минутах Райан Хартман, Кевин Фиала (реализовал дубль), Кирилл Капризов. Последний забросил в текуем сезоне НХЛ свою 12 шайбу. Форвард также оформил две результативные передачи. В общей сложности в активе хоккеиста значится 36 очков (за 12 голов и 24 голевые передачи) в 30 проведенных матчах. Его соотечественник Денис Гурьянов отдал два голевых паса.

В настоящее время "Миннесота" лидирует в Центральном дивизионе. Команда набрала 40 очков в 30 играх. "Даллас" с 32 очками после 29 проведенных матчей находится на шестой позиции. Уже 28 декабря "Миннесота" на выезде выступит против "Виннипега". В тот же день "Даллас" примет у себя "Нэшвилл".

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