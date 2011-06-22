"Вашингтон" победил "Виннипег" в НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:2.

"Вашингтон Кэпиталз" победил "Виннипег". Овечкин набрал очки в седьмом матче подряд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 5:2. В составе команды победителей отличились заброшенными шайбами на 24, 29, 49, 58 минутах спортсмены Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири, Майкл Сгарбосса. Последний гол реализовал на 60 минуте российский нападающий и капитан клуба Александр Овечкин. Со стороны "Виннипега" отличились на 25 и 43 минутах Бренден Диллон и Джош Морисси.

Форвард Овечкин забросил 22-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Он отметился результативными действиями ч седьмой раз подряд. Его соотечественник Евгений Кузнецов пропускал встречу по болезни. Голкипер Илья Самсонов остался в запасе.

Напомним, что перед матчем с поста главного тренера "Виннипега" был уволен Пол Морис. Его обязанности временно исполняет Дэйв Лаури - отец нападающего команды Адама Лаури. Столичная команда из США вышла на первое место в рейтинге Столичного дивизиона. В активе хоккеистов 43 очка в 30 проведенных матчах. "Виннипег" с 31 очком после 29 игр занимает пятое место в Центральном дивизионе.

Дубль Тарасенко и шайба Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Даллас" в матче НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

