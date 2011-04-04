Дубль Тарасенко и шайба Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Даллас" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:1.

Дубль российского нападающего Владимира Тарасенко и шайба Ивана Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Даллас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на домашней ледовой арене завершилась с результатом 4:1. Со стороны команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 24, 40 и 56, 58 минутах спортсмены Логан Браун, Тарасенко (реализовал дубль) и Иван Барбашев. От "Далласа" единственный раз забил на 53 минуте Джейсон Робертсон.

В эпизоде с первой шайбой Тарасенко за игру результативными передачами отметились россияне Иван Барбашев и Павел Бучневич. Последний также ассистировал соотечественнику в эпизоде со вторым голом. На 47-й минуте Бучневич не смог оформить буллит. В текущем сезоне НХЛ Тарасенко набрал 27 очков (11 голов и 16 голевых передач) в 29 проведенных матчах. У Бучневича на счету 27 очков (11 забитых шайб и 16 передач) за 28 игр. Барбашев завоевал 23 очка (11+12).

Напомним, что Сент-Луис" одержал вторую победу подряд. Он занимает третью позицию в рейтинге Центрального дивизиона НХЛ. Команда имеет в активе за 30 матчей 39 очков.

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