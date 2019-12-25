"Вашингтон" проиграл "Чикаго". Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в большинстве

Матч закончился со счетом 4:5.

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Чикаго"в рамках регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги . Российский нападающий Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в большинстве. Гостевой матч завершился с результатом 4:5. В составе победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 34 и 56, 35, 35, 62 минутмх спортсмены Алекс Дебринкэт (оформил дубль), Филипп Курашев, Маккензи Энтвистл и Калеб Джонс. От проигравших отличились на 22, 40, 53 и 60 минутах Овечкин, Даниэль Спронг, Ларс Эллер и Конор Шири.

Форвард Овечкин забросил свою 21-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. В активе капитана команды также значится один результативный пас, который стал для него 25-м за 29 проведенных игр. Спортсмен набрал очки в шестой встрече на льду подряд. Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 24 броска по воротам. Его сокомандник и соотечественник Дмитрий Орлов не сумел отличиться результативными действиями. Нападающий команды Евгений Кузнецов пропустил игру из-за попадания в ковид-протокол.

Напомним, что Александр Овечкин реализовал численное преимущество забитым голом. Для него данная шайбам стала 274-ой в большинстве за профессиональную карьеру в НХЛ. Россиянин сравнялся по показателю с канадцем Дэйвом Андрейчуком. Рекорд турнира повторен.

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