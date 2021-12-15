Тарасенко помог "Сент-Луису" обыграть "Даллас"

Матч завершился со счетом 4:1.

Гол и передача российского нападающего Владимира Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Даллас" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. В гостях спортсмены обыграли на ледовой арене противников с результатом 4:1. В составе клуба победителей отличились на 38,43, 52 и 59 минутах встречи Колтон Парайко, Джастин Фолк, Райан О"Райлли и Владимир Тарасенко. От оппонентов отметился только на 36 минуте заброшенной шайбой Райли Дамиани.

В голевом эпизоде с первой шайбой "Сент-Луиса" результативными передачами отметились россияне Тарасенко и Павел Бучневич. Последний хоккеист также ассистировал своему соотечественнику вместе с Иваном Барбашевым. В текущем сезоне Тарасенко набрал 25 очков (за девять голов и 16 результативных передач) в 28 проведенных матчах. Павел Бучневич записал в свой актив 25 очков (11+14) за 27 игр, у Ивана Барбашева - 20 очков (10+10) в 29 играх.

Напомним, что свой дебютный матч в НХЛ провел 22-летний российский нападающий из "Сент-Луиса" Алексей Торопченко.

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Фото и видео: YouTube / NHL



