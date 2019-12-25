Дубль Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Рейнджерс" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:2.

Дубль российского нападающего Валерия Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 4:2. В составе клуба победителей заброшенными шайбами в воротах оппонентов отметились на 13, 19, 39 и 60 минутах игры спортсмены Микко Рантанен, Кейл Макар, Валерий Ничушкин (оформил дубль). От "Рейнджерс" отличились на 31 и 58 минутах Райан Строум и Жюльен Готье.

Напомним, что в текущем сезоне НХЛ форвард из России забросил девять шайб. Также на счету хоккеиста записано шесть результативных передач в 17 проведенных матчах. Нападающий из "Рейнджерс" и наш соотечественник Артемий Панарин сделал результативный пас в матче. Он набрал 33-е очко (за девять голов и 24 голевых передачи) в 28 играх. Голкипер команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 26 бросков по воротам.

В настоящее время "Колорадо" находится на третьем месте рейтинга Центрального дивизиона. Команда завоевала 36 очков в 26 матчах. "Рейнджерс" идут третьими в списке Столичного дивизиона с 39 очками после 28 игр. "Колорадо" проведет встречу на гостевой ледовой арене 17 декабря против "Нэшвилла", а днем ранее "Рейнджерс" на выезде выступят против "Аризоны".

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