"Филадельфия" обыграла "Нью-Джерси" в НХЛ

Матч завершился со счетом 6:1.

"Филадельфия" дома со счетом 6:1 обыграла "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Со стороны клуба победителей заброшенными шайбами на льду отличились на 10; 19, 37 и 48; 27 и 39 минутах спортсмены Трэвис Санхейм, Кэм Аткинсон (совершил хет-трик), Джастин Браун и Оскар Линдблом. От "Нью-Джерси" единственную шайбу в ворота оппонентов забросил на 27 минуте Пи-Кей Суббан.

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов совершил две результативные передачи. В общей сложности на счету хоккеиста в текущем сезоне НХЛ значится 10 очков (за два гола и восемь голевых передач) в 27 проведенных играх. На данный момент "Филадельфия" с 26 очками находится на шестой позиции в рейтинге Столичного дивизиона. "Нью-Джерси" набрал 25 очков и расположился на следующем месте списка.

В следующий раз "Филадельфия" выйдет на лед в гостях 17 декабря. Клуб выступит против "Монреаля". В тот же день "Нью-Джерси" на домашней арене примет "Вегас".

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