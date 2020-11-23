"Спартак" победил "Йокерит" в матче КХЛ

Игра закончилась со счетом 2:0.

Московский хоккейный клуб "Спартак" победил "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась вечером 10 декабря в российской столице. Она завершилась с результатом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев ледовой арены. Две шайбы в ворота финских оппонентов забросили на 28 и 47 минутах спортсмены Сергей Широков и Данила Квартальнов.

В настоящее время "Спартак" занимает седьмое место в рейтинге Западной конференции. Хоккейная команда набрала 43 очка в 39 проведенных матчах. Финский "Йокерит" лидирует в списке с 54 очками в 39 играх. Следующим соперником москвичей станут екатеринбуржцы из "Автомобилиста". Иностранцы на выездном матче сразятся с минским "Динамо".

Сотый гол Наместникова в НХЛ не спас "Детройт".

Фото и видео: YouTube / ХК "Спартак" Москва