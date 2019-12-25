Сотый гол Наместникова в НХЛ не спас "Детройт"

Игра против "Колорадо" закончилась со счетом 7:3.

Сотый гол российского нападающего Владислава Наместникова в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги не спас "Детройт" от поражения в матче против "Колорадо". На домашнем льду спортсмены обыграли гостей с результатом 7:3. В составе клуба победителей отметились заброшенными шайбами на 6, 8 и 25, 11, 24, 28, 56 минутах Джей Ти Компер, Андре Бураковски (реализовал дубль), Даррен Хелм, Натан Маккиннон, Самуэль Жирар, ейл Макар. От "Детройта" шайбы забросили на 29, 24 и 34 минутах Наместников, Джо Велено и Филип Гронек.

Для Наместникова данная шайба стала девятой в текущем сезоне НХЛ. Он записал в свой актив ,шесть голевых передач в 28 проведенных матчах. В общей сложности за профессиональную карьеру хоккеист забил 100 голов. Кроме "Детройта" Наместников выступал ранее за "Тампу", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Оттаву" и "Колорадо".

На данный момент "Колорадо"находится на третьей позиции в таблице Центрального дивизиона. Хоккеисты набрали 32 очка в 24 проведенных матчах. "Детройт" занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе. У него 29 очков в 28 играх.

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