Гол Кузнецова и две передачи Овечкина не помогли "Вашингтону" в НХЛ

Матч против "Питтсбурга" закончился со счетом 2:4.

Гол Евгения Кузнецова и две передачи Александра Овечкина не помогли "Вашингтон Кэпиталз" обыграть "Питтсбург" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Столичные спортсмены проиграли в домашнем сражении с результатом 2:4. Со стороны проигравших, кроме форварда из РФ на 48 минуте, также забил шайбу оппонентам на 58 минуте спортсмен по имени Ларс Эллер. Победители выиграли за счет голов на 17, 29, 32 и 59 минутах Дентона Хайнена, Брока Макгина, Каспери Капанена и Джеффа Картера (забросил шайбу в пустые ворота).

Напомним, что на счету Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ записано 43 очка (за 20 голов и 23 результативных передачи) в 27 проведенных матчах. Сейчас спортсмен занимает третье место в рейтинге лучших бомбардиров. Российский голкипер из "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 29 бросков по створам ворот.

За счет данного матча "Вашингтон" опустился на вторую строчку списка Столичного дивизиона. На данный момент в активе команды значится 38 очков в 27 матчах. "Питтсбург" с 31 очком идет на четвертом месте. Далее "Вашингтон" сыграет на выезде с "Баффало".

"Нэшвилл" обыграл "Нью-Джерси" в матче НХЛ.

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