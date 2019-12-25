"Нэшвилл" обыграл "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 3:2.

"Нэшвилл" обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Яков Тренин отличился во второй игре подряд. Встреча в гостях завершилась с результатом 3:2. Со стороны клуба победителей в ворота оппонентов забросили шайбы на 34, 38, 47 минутах Роман Йоси, Ээли Толванен и Яков Тренин. В составе их соперников отличились на 32 и 60 минутах спортсмены Павел Заха Егор Шарангович.

Форвард из России забросил в текущем сезоне НХЛ свою пятую шайбу. Также на его счету записаны три голевые передачи в 27 проведенных играх. Благодаря матчу команда смогла подняться на вторую строчку рейтинга в Центральном дивизионе. Клуб набрал 33 очка за 27 игр. В следующий раз Нэшвилл" выйдет на ледовое поле 13 декабря. В гостевом матче спортсмены сыграют против "Нью-Йорк Рейнджерс".

Шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ.

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