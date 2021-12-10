Шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ

Матч закончился со счетом 4:3.

"Нэшвилл" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 4:3. Со стороны команды победителей забросили шайбы в ворота оппонентов на 18, 19, 53 и 60 минутах встречи спортсмены Райан Джохансен, Колтон Сиссонс Яков Тренин, Ээли Толванен. В составе проигравших отличились на 7, 22 и 46 минутах Остин Царник, Андерс Ли, Ноа Добсон.

Российский хоккеист Тренин забросил четвертую шайбу в текущем сезоне НХЛ. В его актив записаны три голевые передачи в 26 проведенных играх. В середине первого периода россиянин также подрался с 44-летним защитником из "Айлендерс" Здено Харой. Голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 25 бросков по створам ворот.

На данный момент "Нэшвилл" расположился на третьем месте в списке Центрального дивизиона. Клуб завоевал 31 очка в 26 проведенных играх турнира. "Айлендерс" с 17 идет на последнем месте в таблице Столичного дивизиона. В следующем матче "Нэшвилл" 11 декабря приедет в гости к "Нью-Джерси".

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Фото и видео: YouTube / SPORSNET

