Таиланд закрывает границу с Камбоджей из-за обострения вооруженного конфликта

Посол России в Таиланде призвал россиян не ездить в приграничные районы с Камбоджей.

Таиланд отреагирует на действия военнослужащих Камбоджи на государственной границе, в ходе которых погибли мирные жители. Соответствующее заявление сделала премьер-министр страны Пхэтхонгтхан Чинават. Руководитель кабинета министров осудила соседнюю страну за удары. Она подчеркнула, что ситуация вышла за рамки дипломатических переговоров.

Мы всегда уважали международные законы, но сейчас Камбоджа не оставила нам выбора. Мы можем принять меры, которых мы избегали в прошлом слова чиновницы в местном издании The Nation

Азиатские СМИ сообщают, что истребитель F-16 ВВС Таиланда в четверг, 24 июля, уничтожил военные цели на территории Камбоджи. В пресс-службе местной армии заявили, что еще несколько боевых самолетов готовы к вылету. Отец действующего премьер-министра Камбоджи Хун Манета, бывший премьер-министр страны Хун Сен заявил, что две провинции подверглись ударам со стороны Таиланда. Чиновник подчеркнул, что властям придется ответить на агрессию. Он добавил, что его страна всегда выступала за решение проблем мирными методами, однако сейчас правительству придется ответить на вооруженную агрессию.

Британское издание The Guardian отмечает, что в среду, 23 июля, Таиланд закрыл пограничные переходы с Камбоджой, а также отозвал из страны своего посла и вызвал посла Камбоджи в МИД в связи с взрывом камбоджийской мины. В трагедии пострадали пять солдат армии Таиланда. В ответ Камбоджа заявила о снижении дипломатических отношений с Таиландом до самого низкого уровня. Страна отозвала всех камбоджийских сотрудников из своего посольства в Таиланде. посол России в Таиланде Евгений Томихин рекомендовал нашим соотечественникам, находящимся или прибывающим в Таиланд в ближайшее время, воздержаться от поездок в пограничные с Камбоджей районы стран из-за эскалации напряженности.

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