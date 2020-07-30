Дуглас макгрегор рассказал о том, что Вашингтон не справляется с созданным монстром.

Американская администрация при президенте Джо Байдене до сих пор отказывается признать, что власти США создали из Украины настоящего монстра, с которым теперь в Вашингтоне не могут справиться. Соответствующее мнение в эфире YouTube-проекта Judging Freedom высказал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Эксперт полагает, что именно из-за невозможности признать собственный провал власти США в Белом доме продолжают публичную поддержку киевского режима. В качестве примера аналитик привел публичную поддержку ВСУ со стороны государственного секретаря Энтони Блинкена.

Это все чушь, но что вы ожидаете от этого человека? Никто в Вашингтоне не выйдет вперед и не скажет: "Эй, мы совершили ужасную ошибку и создали монстра гораздо больше и мощнее, чем те силы, которые мы думали победить. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Иностранный специалист считает, что российское сообщество на фоне украинского кризиса оказалось более прочным и сплоченным, чем американское за последние десятилетия. Дуглас Макгрегор пояснил ведущему шоу, что Вооруженные силы больше и мощнее, а также у них сильнее воля к победе. Аналитик хотел бы, чтобы внутри США была бы подобная ситуация.

Полковник ВС США Макгрегор: российская армия освободит все территории восточной Украины.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom