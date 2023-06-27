Дуглас Макгрегор рассказал о возможном развитии СВО.

Следующий шаг российского президента Владимира Путина в конфликте с киевским режимом будет полное освобождение всех территорий восточной части Украины. Соответствующее мнение высказал бывший советник шефа Пентагона, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Иностранец напомнил ведущему проекта о том, что руководство страны за счет собственных Вооруженных сил полностью освободит из-под контроля киевских властей восточные земли соседнего государства. Далее, в случае какого-либо ответа со стороны коллективного Запада и ВСУ, армия России может пойти и дальше, на западное направление.

Российский народ хочет, чтобы этот конфликт закончился ясной однозначной победой. Я думаю, что Путин об этом знает... Мы можем ожидать гораздо более интенсивное и решительное наступление, такого мы еще не видели. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

В США восхитились тактикой Путина в ответ на контрнаступление ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom