Дуглас Макгрегор счел армию России лучшей в мире.

Тактика российского президента Владимира Путина показала свою эффективность во время контрнаступления ВСУ. Такое мнение высказал экс-советник шефа Пентагона, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Для меня очевидно, что с самого начала Путин прикладывал максимум усилий для того, чтобы минимизировать потери среди военных. Видно, что он также заинтересован в том, чтобы избегать, насколько это возможно, сопутствующие повреждения. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Иностранный специалист пояснил, что на фоне попыток украинской армии прорвать линию обороны России в Вашингтоне начинают осознавать, что Киев находится на грани катастрофы. Дуглас Макгрегор уточнил, что считает российскую армию лучшей в мире, так как она хорошо организована и квалифицирована. В связи с этим ситуация на поле боя для киевского режима складывается тяжелая, а ВСУ несут большие потери в личном составе. При этом стране приходится скрывать правду об этом. Экс-поковник США добавила, что нежелание западного блока во главе с Америкой пойти на мирное урегулирование украинского кризиса может обернуться тем, что Украина окажется полностью уничтожена.

Американский полковник Макгрегор заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom