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Американский полковник Макгрегор заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ

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Эксперт считает, что ВСУ не могут похвастаться успехами на поле боя.

Вооруженные силы Украины ничего не добились за все время проведения своего контрнаступления. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший советник Пентагона, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор

Я скажу вам, что никаких успехов не было достигнуто, так как в украинском контрнаступлении все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь.

Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Иностранный специалист добавил, что все "достижения" атаки киевского режима, выраженные в украинских отчетах, не имеют для мира никакой реальной ценности, так как находятся далеко за пределами зоны боевых действий. В частности, ВСу могут продемонстрировать захваченные "два или три разрушенных здания", которые располагаются в 15-25 километрах от линии обороны российских представителей. 

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина потеряет Одессу при дальнейшем наступлении ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: всу, дуглас макгрегор, контрнаступление, пентагон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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