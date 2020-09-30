Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина потеряет Одессу при дальнейшем наступлении ВСУ

Эксперт считает, что ВСУ не смогли осуществить свое контрнаступление так, как хотели.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины приведет к разгрому оставшихся подразделений ВСУ и последующим новым территориальным потерям для киевского режима. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал американский полковник в отставке, бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранец заметил, что ранее армия уже предприняла несколько попыток по началу атаки России, но все эти операции завершились для ВСУ катастрофой.

Вопрос не в том, что будет после так называемого контрнаступления, а в том, что останется от Украины после него. Когда Россия начнет продвижение, то ее силы спокойно пройдут без задержек по всей территории восточнее Днепра и <…> дойдут до Одессы... Дуглас Макгрегор, эксперт США

Аналитик добавил, что Россия продемонстрировала миру в очередной рад высокий уровень защищенности линии обороны на специальной военной операции. Дуглас Макгрегор полагает, что любые дальнейшие стремления президента Владимира Зеленского изменить линию фронта приведут только к большим потерям для Киева. Однако уже сейчас в рядах солдат ВСУ фиксируются упаднические настроения и падения уровня морального и боевого духа.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom