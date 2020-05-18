Дуглас Макгрегор рассказал, что Россия ждет украинского контрнаступления ради нанесения собственного удара.

"Подойдут к главной реке". В США раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский. В эфире собственного YouTube-канала бывший американский советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Специалисты полагает, что Вооруженным силам России удастся взять под свой контроль Левобережную Украину после разгрома наступающих сил ВСУ. Он заметил, что главным вопросом остается то, что Россия будет предпринимать дальше.

Нанесут удар. Мы увидим, как их войска продвигаются вперед. Они завершат разгром ВСУ, особенно на Восточной Украине, возьмут Харьков и Одессу, которые исторически всегда были русскими городами, и дойдут до Днепра из соображений безопасности. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Иностранный специалист добавил, что вероятность того, что контрнаступление Вооруженных сил Украины приведет к положительному результату для киевского режима, все больше приближается к нулю. Аналитик назвал ранее битву за город Артемовск в ходе проведения специальной военной операции "величайшей ловушкой в истории", так как главнокомандующий РФ Владимир Путин "похоронил" в этом противостоянии ВСУ. Дуглас Макгрегор добавил, что как минимум 50 тысяч солдат и офицеров ВСУ погибли в боях за город и многие оставшиеся получили ранения.

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Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor S.C.