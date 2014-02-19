"Следующие десять лет": ученый выступил с заявлением о внеземной жизни

Адам Франк рассказал о получении наукой больших возможностей для изучения Вселенной.

Возможности современной науки позволят оценить возможное количество внеземных цивилизаций в ближайшие десятилетия. Соответствующее заявление сделал американский профессор физики и астрономии из Рочестерского университета Адам Франк в интервью местному YouTube-блогеру Алексею Фридману. Иностранный специалист заметил, что мировые астрономы вполне могут не найти внеземной жизни за обозначенный им период, однако изучение похожих на Землю небесных тел позволит им постепенно оценить масштабы распространения жизни во вселенной. Он добавил, что если у природы не окажется какого-либо предубеждения в отношении цивилизации, то люди не будут первыми, с которыми "такое случилось".

Удивительная вещь, но после двух с половиной тысячелетий криков <...> друг на друга по этому поводу у нас действительно появилась возможность ответить на этот вопрос. В следующие 10, 20, 30 лет у нас будут данные, подходящие для ответа на него. Адам Франк, ученый

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Фото и видео: YouTube / Lex Fridman

