"Севкабель Порт" закроют до 25 марта

Кроме того, напомним, в четверг вечером посетителей вывели из ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте и ТЦ "Невский центр" на углу Невского проспекта и улицы Восстания.

"Севкабель Порт" закрывается вместе с территорий до понедельника, 25 марта. Сегодня, 22 марта, в общественном пространстве отменили концерт и объявили эвакуацию, передает "Фонтанка".

Кроме того, напомним, в четверг вечером посетителей вывели из ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте и ТЦ "Невский центр" на углу Невского проспекта и улицы Восстания. По данным издания, эвакуация была связана с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".

В Ленобласти отменяется проведение развлекательных мероприятий до особого распоряжения, заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Помимо этого, он сообщил, что дал поручение вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину о введении в Ленобласти режима повышенной готовности.

Фото: Telegram / 112