Посетителей ТРЦ "Галерея" эвакуировали

Кроме того, закрыли ТЦ "Невский центр" на углу Невского проспекта и улицы Восстания.

В Петербурге посетителей торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Галерея", который расположен на Лиговском проспекте, вывели из здания вечером 22 марта. Об этом пишет ТАСС.

Приехали правоохранительные органы и попросили нас закрыться. Пресс-служба ТРЦ "Галерея"

Кроме того, закрыли ТЦ "Невский центр" на углу Невского проспекта и улицы Восстания, передают очевидцы в социальных сетях. У зданий работают правоохранители.

По данным "Фонтанки", меры безопасности связаны с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".

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