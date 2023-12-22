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Посетителей ТРЦ "Галерея" эвакуировали

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Кроме того, закрыли ТЦ "Невский центр" на углу Невского проспекта и улицы Восстания.

В Петербурге посетителей торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Галерея", который расположен на Лиговском проспекте, вывели из здания вечером 22 марта. Об этом пишет ТАСС.

Приехали правоохранительные органы и попросили нас закрыться.

Пресс-служба ТРЦ "Галерея"

Кроме того, закрыли ТЦ "Невский центр" на углу Невского проспекта и улицы Восстания, передают очевидцы в социальных сетях. У зданий работают правоохранители.

По данным "Фонтанки", меры безопасности связаны с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Видео: Telegram / Топ новости Петербурга

Теги: крокус сити холл, трц галерея, тц невский центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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