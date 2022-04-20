"Сент-Луис" уступил "Бостону". Тарасенко и Бучневич набрали четыре очка

Игра закончилась со счетом 2:3.

"Сент-Луис" уступил "Бостону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российские спортсмены Владимир Тарасенко и Павел Бучневич набрали четыре очка. Матч завершился в овертайме с результатом 2:3 с победой для хозяев ледовой арены. В составе клуба проигравших на 12 и 40 минутах шайбы в ворота оппонентов забили Павел Бучневич и Роберт Томас. От "Бостона" шайбы забросили на 22, 30 и 61 минутах Джейк Дебраск, Тэйлор Холл и Чарли Макэвой.

Нападающий Павел Бучневич также отметился одной результативной передачей. Таким образом он набрал 71 очко (28 голов и 43 голевых передачи) в 68 проведенных играх текущего сезона НХЛ. Россиянин продлил свою результативную серию до 11 матчей. Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко совершил два голевых паса. Нападающий набирает баллы за результативность в шестой встрече подряд.

Напомним, что "Сент-Луис" прервал девятиматчевую победную серию. Сейчас команда находится на третьем месте в рейтинге Центрального дивизиона. "Бостон" занимает четвертую позицию в списке Атлантического дивизиона. Оба хоккейных клуба получили места в плей-офф.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET