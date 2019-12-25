"Вашингтон" обыграл "Колорадо". Овечкин и Ничушкин забросили по одной шайбе

Игра закончилась со счетом 3:2.

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российские представители Александр Овечкин и Валерий Ничушкин забросили по одной шайбе. Матч завершился с результатом 3:2 в пользу гостей Денвера. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов отправили на 5, 34, 51 минутах встречи спортсмены Гарнет Хэтэуэй, Александр Овечкин и Маркус Юханссон. От "Колорадо" отличились на 18 и 49 минутах Валерий Ничушкин и Арттури Лехконен.

Капитан столичного хоккейного клуба Александр Овечкин забросил свою 48-ю шайбу в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету записано 87 очков (за 48 голов и 39 результативных передач). Результативной передачей в эпизоде с голом Овечкина отметился его соотечественник, нападающий Евгений Кузнецов. Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 23 броска по воротам. Валерий Ничушкин забросил свою 22-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Он набрал очки в пятой встрече подряд. Также в его активе содержится 25 голевых передач за 57 проведенных матчей.

Сейчас "Вашингтон" занимает четвертую позицию в рейтинге Столичного дивизиона.

Владимир Тарасенко набрал три очка в матче с "Нэшвиллом".

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