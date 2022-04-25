"Сент-Луис" победил "Анахайм", Барбашев, Тарасенко и Бучневич набрали 7 очков

Игра закончилась со счетом 6:3.

"Сент-Луис" победил "Анахайм" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российские спортсмены Барбашев, Тарасенко и Бучневич набрали 7 очков в гостевой встрече. Игра завершилась с результатам 6:3. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 28, 29, 33, 35, 45, 46 минутах Джордан Кайру, Владимир Тарасенко, Иван Барбашев, Джастин Фолк, Павел Бучневич и Марко Сканделла. От "Анахайма" отметились на 11, 13, 58 минутах Макс Комтуа, Джерри Мэйхью и Адам Хенрик. Нападающие Бучневич и Тарасенко также реализовали в матче по одной результативной передаче. А Иван Барбашев совершил два голевых паса.

На текущий момент "Сент-Луис" набрал 109 очков в 80 проведенных матчах. Клуб занимает третье место в списке Центрального дивизиона. "Анахайм" с 74 очками после 80 игр идет на седьмой позиции в рейтинге Тихоокеанского дивизиона.

Кучеров набрал пять очков в победном матче "Тампы" против "Флориды".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET