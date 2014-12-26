Российский форвард отличился результативными действиями на льду и реализовал дубль.

Российский нападающий Никита Кучеров набрал пять очков в победном матче "Тампы" против "Флориды" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Выездной матч завершился с результатом 8:4 в пользу гостей. Заброшенными шайбами в составе "Тампы" отметились на 3 и 52, 7 и 57, 15, 26 и 33, 44 минутах спортсмены Никита Кучеров (оформил дубль), Стивен Стэмкос (реализовал дубль), Кэл Фут, Николас Пол (совершил дубль), Брэйден Пойнт. От "Флориды" на 5 и 48, 18 и 21 минутах игры отличились Сэм Райнхарт (провел дубль), Брэндон Монтур и Мэйсон Марчмент.

Никита Кучеров также совершил три результативные передачи. Хоккеист был признан первой звездой матча. Его соотечественник, российский защитник из "Тампы" Михаил Сергачев результативными действиями не отметился. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 35 бросков по воротам клуба. Со второго периода вратарь "Флориды" был заменен на россиянина Сергея Бобровского. Он отразил 13 из 16 бросков по воротам.

В списке Атлантического дивизиона "Тампа" с 106 очками в 79 проведенных матчах находится на третьем месте. "Флорида" со 120 очками в 79 играх занимает лидирующую позицию.

Овечкин получил травму верхней части тела и не смог продолжить матч с "Торонто".

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