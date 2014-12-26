Россиянин ударился о борт из-за подножки Келлгрена.

Нападающий Александр Овечкин получил травму верхней части тела и не смог продолжить матч с "Торонто" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский капитан столичного клуба повредил часть тела после того, как попался на подножку Эрика Келлгрена. В результате форвард не избежал столкновения с бортой ледовой арены. На кадрах СМИ видно, что удар пришелся на область плечевого сустава спортсмена. Овечкин не смог продолжить матч, поэтому отправился в раздевалку.

За "Вашингтон Кэпиталз" отличились Ти-Джей Оши, Ларс Эллер, Лукас Йохансен. От "Торонто" шайбами отметились россияне Илья Любушкин и Илья Михеев. Александр Овечкин забросил свою шайбу в конце второго периода встречи, но она была отменена арбитром из-за игры рукой.

Александр Овечкин сыграл в 77 матчах текущего сезона НХЛ. Он записал на свой счет 50 заброшенных шайб и 40 результативных передач. В настоящее время показатель полезности россиянина составляет "+9". "Вашингтон" занимает восьмое место в рейтинге Восточной конференции с 99 очками.

"Миннесота" победила "Нэшвилл", Куликов забросил победную шайбу.

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