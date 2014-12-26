"Миннесота" победила "Нэшвилл", Куликов забросил победную шайбу

Игра закончилась со счетом 5:4.

"Миннесота Уайлд" победила "Нэшвилл Предаторз", Куликов забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра проводилась на спортивной арене "Бриджстоун-Арена". Встреча завершилась с результатом 5:4 в пользу гостей ледовой арены во время овертайма.

В составе хозяев матча по шайбе в ворота оппонентов на свой счёт записали спортсмены Филип Форсберг, Мэтт Дюшейн, Райан Джохансен, Данте Фаббро. На счету хоккеиста Микаэля Гранлунда оказался ассистентский хет-трик. У гостей дублем отметился Йоэль Эрикссон Эк. Е по одному разу на льду отличились Ник Бьюгстад и Кевин Фиала.

На пятой минуте овертайма гол реализовал российский нападающий Дмитрий Куликов. Его ассистентом в забитой шайбе стал соотечественник, нападающий Кирилл Капризов. Он записал в свой актив вторую результативную передачу в проведенном матче.

Сейчас "Миннесота" набирает 109 очков. Клуб располагается на втором месте в рейтинге Западной конференции. "Нэшвилл"с 94 очками занимает седьмое место в списке.

"Миннесота" обыграла "Ванкувер", Капризов набрал три очка.

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