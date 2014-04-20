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"Миннесота" обыграла "Ванкувер", Капризов набрал три очка

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Матч закончился со счетом 6:3.

"Миннесота" обыграла "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Кирилл Капризов набрал три очка. Он реализовал две голевые передачи и забил одну шайбу в ворота соперников. Домашняя встреча завершилась с результатом 6:3. Защитник команды из России Дмитрий Куликов завершил матч с показателем полезности "-1". Форвард канадского клуба, россиянин Василий Подколзин результативными действиями на ледовой встрече не отметился.

Ранее Панарин превзошёл достижение Гретцки в "Рейнджерс".

Фото: Вконтакте / Minnesota Wild™/ Миннесота / НХЛ

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: ванкувер, кирилл капризов, миннесота, нхл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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