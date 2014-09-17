Панарин превзошёл достижение Гретцки в "Рейнджерс"

Российский хоккеист Артемий Панарин совершил три результативные передачи за игру.

Российский нападающий Артемий Панарин превзошёл достижение Уэйна Гретцки в "Нью-Йорк Рейнджерс". В рамках игры против "Нью-Йорк Айлендерс" спортсмен смог записать на свой счет три результативные передачи сокомандникам. Встреча проводилась в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. После первого периода игры счет составил 3:0 в пользу "Рейнджерс".

В настоящее время на счету 30-летнего россиянина записано 73 голевых передачи в 73 проведенных матчах текущего сезона НХЛ. Российский форвард вышел на чистое третье место в истории клуба по числу ассистов за один сезон. Он превзошел показатель Уэйна Гретцки (совершил 72 ассиста в сезоне 1996-1997 годов), Марка Мессье (1991-1992 годов) и Брайана Лича (1990-1991 годов).

Всего на счету Панарина в этом сезоне оказалось 95 очков (за 22 заброшенных шайб и 73 голевых пасов).

"Тампа" разгромила "Торонто" в НХЛ, Кучеров преодолел отметку в 600 очков.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET