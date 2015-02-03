"Тампа" разгромила "Торонто" в НХЛ, Кучеров преодолел отметку в 600 очков

Игра закончилась со счетом 8:1.

"Тампа" разгромила "Торонто" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В домашней игре хозяева ледовой арены смогли забить противникам восемь шайб. Голы реализовали на 24 и 25, 32 и 49, 33, 36, 42 и 55 минутах матча спортсмены Алекс Киллорн (оформил дубль), Росс Колтон (реализовал дубль), Стивен Стэмкос, Никита Кучеров, Ондржей Палат и Пэт Марун. От "Торонто" единственной забитой шайбой противникам отличился на 48 минуте россиянин Илья Михеев.

Российский нападающий Никита Кучеров забросил свою 20-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Спортсмен также отметился результативной передачей. Сейчас на его счету 54 очка (за 20 голов и 34 результативных передачи) в 42 проведенных играх. Всего за профессиональную карьеру в НХЛ форвард набрал 601 очко (241+360). Его соотечественник Илья Михеев забил 19-й гол в сезоне. При этом на его счету 10 результативных передач в 49 матчах.

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев совершил одну голевую передачу. Она стала для спортсмена 30-й в сезоне. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 35 бросков по воротам.

В настоящее время "Тампа" занимает третье место в рейтинге Атлантического дивизиона. Хоккейный клуб набрал 102 очка в 77 играх.

Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 50 и более заброшенными шайбами.

Фото и видео: Вконтакте / Tampa Bay Lightning