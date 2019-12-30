"Семья" и Spar не могут покинуть помещения из-за долгов

"Интерторг" просит арендодателей помочь с демонтажем и вывозом оборудования.

Петербургскому "Интергоргу" не удается освободить торговые помещения из-за задолженности перед собственниками. В результате компания не может очистить торговые залы сетей "Семья" и Spar. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, местные предприниматели подозревают, что компания намеренно задерживается с выездом. Сотрудники предприятия пытаются переложить расходы по демонтажу вывесок и вывоза оборудования на арендодателей. Из-за этого последние не могут запустить новых съемщиков внутрь помещений. "Интерторг" заявил, что не может расплатиться по данным статьям расходов, так как их стоимость для них слишком высока. На данный момент известно, что пострадавшие собственники планируют обращаться в Арбитражный суд города, чтобы решить проблему.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге не будут перезапускать сеть магазинов SPAR.

Фото: Piter.tv

