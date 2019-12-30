Компания продаст торговое оборудование конкурентам.

В четверг, 9 января, стало известно о том, что в Петербурге не будут перезапускать сеть магазинов SPAR. Об этом заявил владелец сети Михаил Абдуллаев.

Абдулаев отметил, что он намерен продать торговое оборудование конкурентам.

Напомним, что на начало октября 2019 года "Интерторг" владел 249 магазинами "Семья", восьми супермаркетами "Идея", 184 супермаркетами и 11 гипермаркетами Spar, которым компания занимается по франчайзингу. К 12 декабря "Интерторг" завершит первый этап реструктуризации. К этому времени закроется 36 "Семей". Большинство из них находится в Петербурге (20 магазинов), еще 10 - в Ленобласти, 3 - в Карелии и 3 в Мурманской области.

Ранее мы сообщали о том, что в еще открытых магазинах Spar царят скидки и хаос.

Фото:Piter.TV