В пока открытых магазинах Spar в Невском районе царит хаос

Горожане сообщают о распродажах товара с большой скидкой.

Горожане поделились в соцсетях снимками распродаж в пока еще открытых магазинах Spar, в частности на Союзном проспекте в Невском районе. Владельцы сети ранее сообщили о закрытии супермаркетов.

По информации "Фонтанки.ру", скидки на продукцию стартуют от 50%, почти весь алкоголь уже разобран, а также остались хозтовары. Замороженные товары продают с еще большей скидкой, однако вопросы о качестве продукции вызывает устоявшийся запах и бардак в самом супермаркете.

Вечером в понедельник, 30 декабря, в магазине сети SPAR на Дунайском проспекте собрались сотни человек, что запечатлело видео Piter.tv. Сотрудников магазина оповестили о том,что им в ближайшее время надо будет уволиться или они будут уволены работодателями. Сотни экс-сотрудников пришли в главный офис, после чего их решили отправить в магазин на Дунайском проспекте до вечера 30 декабря. Однако при этом к собравшимся никто не вышел.

В ночь на 31 декабря в аэропорту "Пулково" задержали генерального директора ТД "Интерторг" Мушвига Абдуллаева, куда входят сети супермаркетов "Семья" и "Спар". Оказалось, бизнесмен собирался улететь в Дубай несмотря на то, что его сотрудники до сих пор ждут зарплаты. По примерным подсчетам, около 500 работников ждут положенных им выплат.

В прокуратуре сообщили, что началось погашение зарплат сотрудникам торговой сети за ноябрь. Однако похоже, что что-то пошло не так. Из зарплат бывшим сотрудникам вычли четверть за якобы невыполненный план и кражи в магазинах.

При этом сеть магазинов Spar собираются переводить на новое юридическое лицо.

Фото: Instagram / @rinca.rossa, @g_anikina