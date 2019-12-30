Началось погашение долгов по зарплате за ноябрь сотрудникам SPAR и "Семьи"

Об этом в последний день 2019-го года рассказали в прокуратуре Петербурга.

Всего сотрудникам сетей магазинов "Семья" и SPAR работодатели задолжали порядка 4 млн рублей за ноябрь 2019 года. С долгами осталось 260 работников, отметили в прокуратуре.

"В результате комплекса мер, реализованных прокуратурой, задолженность перед работниками погашается, гражданам обеспечивается выплата причитающихся денежных средств" – сообщили в пресс-службе.

Вечером в понедельник, 30 декабря, в магазине сети SPAR на Дунайском проспекте собрались сотни человек. Большое скопление людей можно заметить на видеозаписи, имеющейся в распоряжении Piter.tv.

По предварительной информации, всех сотрудников магазина оповестили о том,что им в ближайшее время надо будет уволиться или они будут уволены работодателями. Сотни экс-сотрудников пришли в главный офис, после чего их решили отправить в магазин на Дунайском проспекте до вечера 30 декабря. Однако при этом к собравшимся никто не вышел.

В ночь на 31 декабря в аэропорту "Пулково" задержали генерального директора ТД "Интерторг". Оказалось, бизнесмен собирался улететь в Дубай несмотря на то, что его сотрудники до сих пор ждут зарплаты. Однако 50-летнего Мушвига Абдуллаева остановили полицейские. По примерным подсчетам, около 500 работников супермаркетов "Семья" и "Спар" ждут положенных им выплат. Сумма превышает 10 млн рублей.

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