Сотрудники SPAR и "Семьи" получают зарплаты с большими вычетами

По информации сотрудников, не все работники оповещены, что им закрывают долги.

В воскресенье, 5 января, распространилась информация, что не всем сотрудникам сетей магазинов "Семья" и SPAR выплачивают долги по зарплате. По информации портала "Фонтанка", из зарплат бывшим сотрудникам вычли четверть за якобы невыполненный план и кражи в магазинах.

Вечером в понедельник, 30 декабря, в магазине сети SPAR на Дунайском проспекте собрались сотни человек, что было видно на видео Piter.tv. Сотрудников магазина оповестили о том,что им в ближайшее время надо будет уволиться или они будут уволены работодателями. Сотни экс-сотрудников пришли в главный офис, после чего их решили отправить в магазин на Дунайском проспекте до вечера 30 декабря. Однако при этом к собравшимся никто не вышел.

В ночь на 31 декабря в аэропорту "Пулково" задержали генерального директора ТД "Интерторг", куда входят сети супермаркетов "Семья" и "Спар". Оказалось, бизнесмен собирался улететь в Дубай несмотря на то, что его сотрудники до сих пор ждут зарплаты. Однако 50-летнего Мушвига Абдуллаева остановили полицейские. По примерным подсчетам, около 500 работников ждут положенных им выплат. Сумма превышает 10 млн рублей.

В прокуратуре сообщили, что началось погашение зарплат сотрудникам торговой сети за ноябрь. Однако похоже, что что-то пошло не так.

Фото: pixabay