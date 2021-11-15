Она внешне похожа на оригинальный самолет, однако лишена кабины пилота.

"Ростех" впервые представил беспилотную модификацию истребителя Checkmate. Соответствующее видео было опубликовано на официальном Youtube-канале государственной корпорации.

Главный герой ролика – командующий военно-воздушными силами иностранного государства. Он рассказывает о сильных сторонах воздушного судна, а также философии проекта. В определенный момент в видео демонстрируется беспилотная версия Checkmate. Она внешне похожа на оригинальный самолет, однако лишена кабины пилота.

Отметим, Checkmate был впервые представлен в рамках Международного авиационно-космического салона в 2021 году. Зарубежная презентация российского истребителя состоялась 14 ноября текущего года на авиасалоне Dubai Airshow.

По информации "Ростеха", легкий тактический самолет Checkmate является разработкой компании "Сухой". Ключевые особенности воздушного судна – малозаметность, низкая стоимость летного часа, а также открытая архитектура.

Ранее в России изобрели электрический купол для защиты от беспилотников.

Видео: Youtube/Ростех