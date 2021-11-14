Россия представил прототип истребителя Checkmate на выставке в Дубае

Это первая презентация прототипа российской новинки за рубежом.

На международной выставке Dubai Airshow 2021 состоялась презентация прототипа российского легкого тактического самолета Checkmate. Показ прошел в специально построенном павильоне государственной корпорации "Ростех", пишет издание "Коммерсантъ".

В мероприятии приняли участие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, а также гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Презентация Checkmate состоялась за рубежом впервые.

На Ближнем Востоке ценят репутацию российского оружия, проявляют большой интерес к нашим передовым разработкам и заинтересованы в развитии партнерства с Россией. Сергей Чемезов, гендиректор "Ростеха"

Он отметил, российское воздушное судно малозаметно и хорошо оснащено. Чемезов уверен, что Checkmate является уникальным предложением на международном рынке вооружений.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.

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